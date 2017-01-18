CodeBaseSecciones
Indicadores

Keltner Channel Oscillator - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1660
Ranking:
(26)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance

Canal Keltner ha sido hecho en forma del oscilador para facilitar la identificación de la ruptura del canal en comparación con la visualización original del canal.

Ha sido añadida la opción de timeframe múltiple.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16744

