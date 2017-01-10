加入 "自动" 是因为指标实际上这样做: 显示与其自身的相关性。所以它是 Spearman 等级指标的自相关版本。加入了区域 (为了更容易察觉上部或下部的交汇点), 以及通常的 Heiken Ashi 价格选择。此处是一个使用 Heiken Ashi 均值 (ha 开盘价+ha 收盘价+ha 最高价+ha 最低价/4) 计算的示例。



