Spearman Rank Autocorrelation - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
1005
- Rating:
-
Veröffentlicht:
Die "auto" Ergänzung ergibt sich, weil der Indikator faktisch folgendes macht: er zeigt die Korrelation zu sich selbst. Daher ist dies eine Auto-Korrelations-Version des Spearman Rank Indikators. Zonen hinzugefügt (zur einfacheren Beobachtung der Kreuzung von oberen oder unteren Levels) sowie die üblichen Preise für Heiken Ashi. Hier ist ein einfaches Beispielg mit Heiken Ashi Mittelwert (ha Eröffnung+ha Schluss+ha Hoch+ha Tief/4) Preis der in der Berechnung verwendet wird.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16742
