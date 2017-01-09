A adição de "auto" no título significa que, de fato, o indicador mostram a correlação com ele próprio. Portanto, temos uma "auto-versão" do indicador de classe de correlação de Spearman.



Contém áreas coloridas (a fim de facilitar a detecção do cruzamento dos níveis superior e inferior), bem como o Heiken Asha e seleção padrão de preços.





