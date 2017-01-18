CodeBaseSecciones
Averages MTF - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Han sido añadidas algunas medias móviles que no se soportan por la versión estándar de este indicador.

Tiene a su disposición las siguientes medias móviles:

  • MA simple
  • MA exponencial
  • MA suavizada
  • MA ponderada lineal
  • Regresión lineal
  • MA de triángulo
  • MA ponderada con seno
  • MA de Hall
  • MA T3
  • Cuantiles



