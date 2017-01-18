Mira cómo descargar robots gratis
Han sido añadidas algunas medias móviles que no se soportan por la versión estándar de este indicador.
Tiene a su disposición las siguientes medias móviles:
- MA simple
- MA exponencial
- MA suavizada
- MA ponderada lineal
- Regresión lineal
- MA de triángulo
- MA ponderada con seno
- MA de Hall
- MA T3
- Cuantiles
