此为 Giorgos E. Siligardos 所描述的先驱者 MACD。简言之, 在这个指标中将 2 个指标合二为一。有一条常规的 MACD (它被绘制为线条 (彩色线是一个常规的 MACD, 而虚线是信号线)) 和 "先驱者 MACD" 指标 (它被绘制为阴影区域)。

使用阴影区域可以让我们更清楚地看到 2 个指标, 并且更容易观察 (而在 Metatrader 4 的版本 — 它很难观察整体情况)。





