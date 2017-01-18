CodeBaseSecciones
Indicadores

Zerolag Tema Bars - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Publicado:
A este indicador fueron añadidas algunas funcionalidades nuevas que no estaban disponibles en MetaTrader 4. Ahora en los precios hay equivalentes Heiken-Ashi de precios regulares. Además, ha sido añadida una más adicional para tener los mismos valores que el indicador original: Heiken-Ashi media, que se calcula como (ha open+ha close+ha high+ha low)/4. Se puede configurar la visualización con barras o velas, se puede elegir si las líneas van a ser visibles o no.

Indicadores de períodos de tiempo múltiples con alertas.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16738

Averages MTF Averages MTF

Han sido añadidas algunas medias móviles que no se soportan por la versión estándar de este indicador.

DT Oscillator DT Oscillator

Oscilador DT, descrito por Robert Miner, con algunas funciones adicionales.

Leader of the MACD Leader of the MACD

Indicador «Líder de MACD» descrito por Giorgos Siligardosom.

Keltner Channel Keltner Channel

Canal de Keltner con algunas opciones adicionales.