Zerolag Tema Bars - indicador para MetaTrader 5
A este indicador fueron añadidas algunas funcionalidades nuevas que no estaban disponibles en MetaTrader 4. Ahora en los precios hay equivalentes Heiken-Ashi de precios regulares. Además, ha sido añadida una más adicional para tener los mismos valores que el indicador original: Heiken-Ashi media, que se calcula como (ha open+ha close+ha high+ha low)/4. Se puede configurar la visualización con barras o velas, se puede elegir si las líneas van a ser visibles o no.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16738
