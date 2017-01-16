無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MACDのリーダー - MetaTrader 5のためのインディケータ
これは、Giorgos E. Siligardosが記述したMACDのリーダーです。要するに、この1指標は、2つの指標です。通常のMACD（線として描かれている（色付きの線は通常のMACD、点線はシグナル））と「リーダーMACD」（影付きの領域として描かれている）指標です。
影付きの領域を使用すると、2つの指標がわかりやすくなり、読むのがはるかに簡単です（これはmetatrader 4 v版ではそうではなく、非常に読みづらいものでした）。
影付きの領域を使用すると、2つの指標がわかりやすくなり、読むのがはるかに簡単です（これはmetatrader 4 v版ではそうではなく、非常に読みづらいものでした）。
