Leader of the MACD - Indikator für den MetaTrader 5
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Dies ist der Leader of the MACD wie er von Giorgos E. Siligardos beschrieben wurde. Kurz gesagt sind in diesem Indikator zwei in einem enthalten. Es gibt einen regulären MACD (der als Linie gezeichnet wird (farbige Linie ist ein regulärer MACD und gepunktete Linie ist das Signal)) und den "Leader MACD" Indikator (der als schattierte Bereiche gezeichnet wird).
Die Verwendung von schattierten Bereichen gibt uns eine deutlichere Sicht der 2 Indikatoren und eine viel einfachere Art, die beiden zu lesen (was in der Metatrader 4 Version nicht der Fall war - es war sehr schwierig, das ganze Ding zu lesen).
