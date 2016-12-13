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Индикаторы

Leader of the MACD - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
3573
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
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Индикатор "Лидер MACD", описанный Гиоргосом Силигардосом. Если говорить вкратце, в нем соединены два индикатора. Это регулярная MACD (которая отрисовывается линиями: цветная линия — регулярная MACD, пунктирная линия — сигнальная) и "Leader MACD" (отрисовывается как затененные области).

Использование затененных областей дает нам ясное представление о двух индикаторах и упрощает их интерпретацию (это было невозможно в версии MetaTrader 4).



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16739

Zerolag Tema Bars Zerolag Tema Bars

Мультитаймфреймовый индикатор с алертами.

Averages MTF Averages MTF

Добавлены некоторые скользящие средние, которые не поддерживаются стандартной версией этого индикатора.

Keltner Channel Keltner Channel

Канал Келтнера с некоторыми дополнительными опциями.

Spearman Rank Autocorrelation Spearman Rank Autocorrelation

Версия рангового индикатора Спирмена с автокорреляцией.