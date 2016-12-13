Индикатор "Лидер MACD", описанный Гиоргосом Силигардосом. Если говорить вкратце, в нем соединены два индикатора. Это регулярная MACD (которая отрисовывается линиями: цветная линия — регулярная MACD, пунктирная линия — сигнальная) и "Leader MACD" (отрисовывается как затененные области).



Использование затененных областей дает нам ясное представление о двух индикаторах и упрощает их интерпретацию (это было невозможно в версии MetaTrader 4).





