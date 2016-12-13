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Leader of the MACD - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор "Лидер MACD", описанный Гиоргосом Силигардосом. Если говорить вкратце, в нем соединены два индикатора. Это регулярная MACD (которая отрисовывается линиями: цветная линия — регулярная MACD, пунктирная линия — сигнальная) и "Leader MACD" (отрисовывается как затененные области).
Использование затененных областей дает нам ясное представление о двух индикаторах и упрощает их интерпретацию (это было невозможно в версии MetaTrader 4).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16739
Мультитаймфреймовый индикатор с алертами.Averages MTF
Добавлены некоторые скользящие средние, которые не поддерживаются стандартной версией этого индикатора.
Канал Келтнера с некоторыми дополнительными опциями.Spearman Rank Autocorrelation
Версия рангового индикатора Спирмена с автокорреляцией.