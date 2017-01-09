Participe de nossa página de fãs
Leader of the MACD - indicador para MetaTrader 5
- 2570
-
Indicador "Líder da MACD" descrito por Giorgos Siligardosom. Falando brevemente, nele há dois indicadores ligados. Trata-se de uma MACD regular (ela é plotada por linhas: a linha de cor corresponde à MACD regular, enquanto a linha pontilhada, à MACD de sinal) e "Leader MACD" (desenhado como uma área sombreada).
O uso de áreas sombreadas nos dá uma imagem clara de dois indicadores e e torná-los mais fáceis de interpretar (isto era impossível na versão MetaTrader 4).
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16739
