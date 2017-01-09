CodeBaseSeções
Indicadores

Leader of the MACD - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2570
Avaliação:
(23)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador "Líder da MACD" descrito por Giorgos Siligardosom. Falando brevemente, nele há dois indicadores ligados. Trata-se de uma MACD regular (ela é plotada por linhas: a linha de cor corresponde à MACD regular, enquanto a linha pontilhada, à MACD de sinal) e "Leader MACD" (desenhado como uma área sombreada).

O uso de áreas sombreadas nos dá uma imagem clara de dois indicadores e e torná-los mais fáceis de interpretar (isto era impossível na versão MetaTrader 4).



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16739

