Indicador "Líder da MACD" descrito por Giorgos Siligardosom. Falando brevemente, nele há dois indicadores ligados. Trata-se de uma MACD regular (ela é plotada por linhas: a linha de cor corresponde à MACD regular, enquanto a linha pontilhada, à MACD de sinal) e "Leader MACD" (desenhado como uma área sombreada).



O uso de áreas sombreadas nos dá uma imagem clara de dois indicadores e e torná-los mais fáceis de interpretar (isto era impossível na versão MetaTrader 4).





