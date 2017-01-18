Autor real:

Rafael Maia de Amorim

Es un sistema de trading construido a base de las señales de tres estocásticos de tres períodos de tiempo diferentes. Dos estocásticos se usan para determinar la dirección de la tendencia según la posición del estocástico respecto a la línea de señal, el tercer estocástico sirve para determinar el momento del cruce del estocástico y la línea de señal. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si el estocástico del timeframe menor según la tendencia ha cruzado los estocásticos del timeframe medio y mayor.

Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.

Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.

Por primera vez este EA fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 02.07.2009.

Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico

Resultados de simulación para el año 2015 en AUDUSD M30, M15, M5:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas