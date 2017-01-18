CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

DT Oscillator - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1595
Ranking:
(29)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este indicador representa el oscilador DT descrito por Robert Miner. Fueron añadidas algunas funciones que no estaban disponibles en MetaTrader 4: por ejemplo, llenado de la zona entre el oscilador y la línea de señal, que puede activarse o desactivarse. Además de eso, en el indicador ha sido insertado RSI que, a diferencia del predefinido, trabaja bien incluso para el período 1.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16735

CenterOfGravityCandle CenterOfGravityCandle

Indicador Centro de gravedad de Ehler en forma de velas.

Exp_3RVI Exp_3RVI

Es un sistema de trading construido a base de las señales de tres osciladores RVI de tres períodos de tiempo diferentes.

Averages MTF Averages MTF

Han sido añadidas algunas medias móviles que no se soportan por la versión estándar de este indicador.

Zerolag Tema Bars Zerolag Tema Bars

Indicadores de períodos de tiempo múltiples con alertas.