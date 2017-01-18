Mira cómo descargar robots gratis
DT Oscillator - indicador para MetaTrader 5
Este indicador representa el oscilador DT descrito por Robert Miner. Fueron añadidas algunas funciones que no estaban disponibles en MetaTrader 4: por ejemplo, llenado de la zona entre el oscilador y la línea de señal, que puede activarse o desactivarse. Además de eso, en el indicador ha sido insertado RSI que, a diferencia del predefinido, trabaja bien incluso para el período 1.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16735
