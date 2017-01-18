Autor real: Rafael Maia de Amorim



Es un sistema de trading construido a base de las señales de tres osciladores RVI de tres períodos de tiempo diferentes. Dos osciladores se usan para determinar la dirección de la tendencia según la posición del oscilador respecto a la línea de señal, el tercer oscilador sirve para determinar el momento del cruce del indicador y la línea de señal. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si el oscilador del timeframe menor según la tendencia ha cruzado los osciladores del timeframe medio y mayor.

Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.

Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico

Resultados de simulación para el año 2015 en EURUSD M30, M15, M5:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas