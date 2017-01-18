Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Exp_3RVI - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 789
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: Rafael Maia de Amorim
Es un sistema de trading construido a base de las señales de tres osciladores RVI de tres períodos de tiempo diferentes. Dos osciladores se usan para determinar la dirección de la tendencia según la posición del oscilador respecto a la línea de señal, el tercer oscilador sirve para determinar el momento del cruce del indicador y la línea de señal. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si el oscilador del timeframe menor según la tendencia ha cruzado los osciladores del timeframe medio y mayor.
Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.
Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.
Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico
Resultados de simulación para el año 2015 en EURUSD M30, M15, M5:
Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16733
Es un sistema de trading construido a base de las señales de tres estocásticos de tres períodos de tiempo diferentes.Opening and Сlosing on time
Apertura y cierre a una hora determinada. La apertura se realiza con un volumen y símbolo determinados. Se puede elegir el tipo de la posición: "Buy" o "Sell".
Indicador Centro de gravedad de Ehler en forma de velas.DT Oscillator
Oscilador DT, descrito por Robert Miner, con algunas funciones adicionales.