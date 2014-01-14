CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Fractal_Level_Xrust - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1624
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador dibuja líneas horizontales en el nivel superior e inferior del último fractal, y también muestra la información sobre el canal fractal obtenido en la esquina superior izquierda del indicador.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 15.08.2008. 

Fig.1 Indicador Fractal_Level_Xrust

Fig.1 Indicador Fractal_Level_Xrust

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1673

WPRSI signal WPRSI signal

El indicador da las señales de trading mediante flechas coloreadas en un gráfico. Las señales se basan en los indicadores técnicos WPR (porcentaje de rango de Williams)y RSI (Relative Strength Index).

Clase de Red Neuronal MLP Clase de Red Neuronal MLP

CNetMLP proporciona un perceptrón multicapa (MLP).

Leading Leading

El indicador consiste en dos medias móviles (Lead y EMA suavizado) en una gráfica del libro de John Ehlers "Análisis Cibernético para Acciones y Futuros: Tecnología Cutting-Edge DSP para mejorar su Trading".

Laguerre Filter Laguerre Filter

El indicador consiste en dos medias móviles del libro de John Ehlers "Análisis Cibernético para Acciones y Futuros: Tecnología Cutting-Edge DSP para mejorar su Trading".