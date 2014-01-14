El indicador dibuja líneas horizontales en el nivel superior e inferior del último fractal, y también muestra la información sobre el canal fractal obtenido en la esquina superior izquierda del indicador.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 15.08.2008.





Fig.1 Indicador Fractal_Level_Xrust