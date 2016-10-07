無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Fractal_Level_Xrust - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 981
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
図1 Fractal_Level_Xrust指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1673
規律
トレンド反転指標VM - Volatility Measure（ボラティリティの測定）
ローソク足の大きさの最大値、最小値、平均値を検索するためのスクリプト。
ChannelZZ
チャネルジグザグExp_MUV_NorDIFF_Cloud
XMUV及びMUV_NorDIFF_Cloud指標を使った取引システム