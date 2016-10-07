コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Fractal_Level_Xrust - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
981
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

図1 Fractal_Level_Xrust指標

図1 Fractal_Level_Xrust指標

 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1673

規律 規律

トレンド反転指標

VM - Volatility Measure（ボラティリティの測定） VM - Volatility Measure（ボラティリティの測定）

ローソク足の大きさの最大値、最小値、平均値を検索するためのスクリプト。

ChannelZZ ChannelZZ

チャネルジグザグ

Exp_MUV_NorDIFF_Cloud Exp_MUV_NorDIFF_Cloud

XMUV及びMUV_NorDIFF_Cloud指標を使った取引システム