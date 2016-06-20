Dieser Indikator zeichnet horizontale Linien auf Ebene der letzten Aufwärts- und Abwärtsfraktale und zeigt die Information über den gefundenen Fraktalkanal in der linken oberen Ecke des Indikators.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 15.08.2008.





Abb.1 Der The Fractal_Level_Xrust Indikator