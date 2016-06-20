CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Fractal_Level_Xrust - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
948
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Indikator zeichnet horizontale Linien auf Ebene der letzten Aufwärts- und Abwärtsfraktale und zeigt die Information über den gefundenen Fraktalkanal in der linken oberen Ecke des Indikators.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 15.08.2008. 

Abb.1 Der The Fractal_Level_Xrust Indikator

Abb.1 Der The Fractal_Level_Xrust Indikator

 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1673

Discipline Discipline

Der Trend Umkehr Indikator

VM - Volatilitätsmaß VM - Volatilitätsmaß

Ein Skript zum Suchen des maximalen, minimalen und durchchnittlichen Wertes der Kerzengröße

IncGUI_v3 IncGUI_v3

Eine Bibliothek von GUI Controls.

CMx CMx

Dieser Indikator kombiniert zwei MAs, CCI, ADX und Fibo Levels.