CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Laguerre Filter - indicador para MetaTrader 5

Witold Wozniak | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1428
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador consiste en dos MA's del libro de John Ehlers "Análisis Cibernético para Acciones y Futuros: Tecnología Cutting-Edge DSP para mejorar su Trading". El MA rojo es un filtro y un indicador de tendencia de mediano plazo. El MA azul se utiliza como filtro de tendencias rápidas con una herramienta más simple de suavizado.

Laguerre Filter

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/598

Leading Leading

El indicador consiste en dos medias móviles (Lead y EMA suavizado) en una gráfica del libro de John Ehlers "Análisis Cibernético para Acciones y Futuros: Tecnología Cutting-Edge DSP para mejorar su Trading".

Fractal_Level_Xrust Fractal_Level_Xrust

El indicador dibuja líneas horizontales en el nivel superior e inferior del último fractal.

Discipline Discipline

El indicador de cambio de tendencia

Línea de color NRTR Línea de color NRTR

Indicador Nick Rypock Trailing Reverse (NRTR).