Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Laguerre Filter - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1428
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador consiste en dos MA's del libro de John Ehlers "Análisis Cibernético para Acciones y Futuros: Tecnología Cutting-Edge DSP para mejorar su Trading". El MA rojo es un filtro y un indicador de tendencia de mediano plazo. El MA azul se utiliza como filtro de tendencias rápidas con una herramienta más simple de suavizado.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/598
El indicador consiste en dos medias móviles (Lead y EMA suavizado) en una gráfica del libro de John Ehlers "Análisis Cibernético para Acciones y Futuros: Tecnología Cutting-Edge DSP para mejorar su Trading".Fractal_Level_Xrust
El indicador dibuja líneas horizontales en el nivel superior e inferior del último fractal.
El indicador de cambio de tendenciaLínea de color NRTR
Indicador Nick Rypock Trailing Reverse (NRTR).