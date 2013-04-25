Индикатор строит горизонтальные линии на уровне последних фракталов вверх и вниз, а также выводит информацию по полученному фрактальному каналу в левом верхнем углу индикатора.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 15.08.2008.

Рис.1 Индикатор Fractal_Level_Xrust