Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Fractal_Level_Xrust - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4065
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор строит горизонтальные линии на уровне последних фракталов вверх и вниз, а также выводит информацию по полученному фрактальному каналу в левом верхнем углу индикатора.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 15.08.2008.
Рис.1 Индикатор Fractal_Level_Xrust
Discipline
Индикатор разворота трендаWaddah_Attar_Hidden_Levels
Уровни поддержки и сопротивления, построенные по дневным графикам
Exp_MUV_NorDIFF_Cloud
Торговая система с использованием индикаторов XMUV и MUV_NorDIFF_Cloud.ChannelZZ
Канальный ЗигЗаг