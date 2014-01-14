Participe de nossa página de fãs
Fractal_Level_Xrust - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
XrustSolution
O indicador desenha linhas horizontais no nível das últimas fractais acima e abaixo e também exibe as informações sobre o canal fractal obtido no canto superior esquerdo do indicador.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 15.08.2008.
Fig.1 O indicador Fractal_Level_Xrust
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1673
