CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Fractal_Level_Xrust - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1852
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

XrustSolution

O indicador desenha linhas horizontais no nível das últimas fractais acima e abaixo e também exibe as informações sobre o canal fractal obtido no canto superior esquerdo do indicador.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 15.08.2008.

Fig.1 O indicador Fractal_Level_Xrust

Fig.1 O indicador Fractal_Level_Xrust

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1673

AsymmetricStochNR AsymmetricStochNR

Versão aprimorada do oscilador Estocástico.

Exp_MUV_NorDIFF_Cloud Exp_MUV_NorDIFF_Cloud

Sistema de negociação através dos indicadores XMUV e MUV_NorDIFF_Cloud.

RBVI RBVI

O indicador RBVI se baseia em um atributo do mercado noturno onde sua volatilidade é diminuída drasticamente devido a ausência de negociações nas bolsas de valores.

Discipline Discipline

Indicador de reversão de tendência.