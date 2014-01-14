Autor real:

XrustSolution

O indicador desenha linhas horizontais no nível das últimas fractais acima e abaixo e também exibe as informações sobre o canal fractal obtido no canto superior esquerdo do indicador.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 15.08.2008.

Fig.1 O indicador Fractal_Level_Xrust