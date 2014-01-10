请观看如何免费下载自动交易
Fractal_Level_Xrust - MetaTrader 5脚本
- 1471
本指标在最近的分形上下绘制水平线, 它在指标左上角也显示了取得的分形通道信息.
本指标首先于2008年8月15日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
图1 Fractal_Level_Xrust 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1673
