Leading - indicador para MetaTrader 5

leading.mq5 (7.48 KB) ver
Witold Wozniak

El indicador consiste en dos medias móviles (Lead y EMA suavizado) en una gráfica del libro de John Ehlers "Análisis Cibernético para Acciones y Futuros: Tecnología Cutting-Edge DSP para mejorar su Trading". Los momentos de cruce pueden ser utilizados como señales de trading.

Leading

