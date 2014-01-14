El indicador da las señales de trading mediante flechas coloreadas en un gráfico. Las señales se basan en los indicadores técnicos WPR (porcentaje de rango de Williams)y RSI (Relative Strength Index).

El indicador dibuja líneas horizontales en el nivel superior e inferior del último fractal.

El indicador consiste en dos medias móviles del libro de John Ehlers "Análisis Cibernético para Acciones y Futuros: Tecnología Cutting-Edge DSP para mejorar su Trading".

El indicador de cambio de tendencia