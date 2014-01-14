Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Leading - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Witold Wozniak
El indicador consiste en dos medias móviles (Lead y EMA suavizado) en una gráfica del libro de John Ehlers "Análisis Cibernético para Acciones y Futuros: Tecnología Cutting-Edge DSP para mejorar su Trading". Los momentos de cruce pueden ser utilizados como señales de trading.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/592
