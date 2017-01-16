Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Artificial Intelligence - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 2328
-
Es un Asesor Experto con el uso de la inteligencia artificial, la red neuronal de capa única. Para la identificación de la dirección del movimiento de cotizaciones, se utiliza "Perceptron". En el código se usa el acceso a los datos del indicador iAC y a los datos históricos de la hora de la apertura de las barras, función CopyTime.
Prueba en el período de tiempo "M30", depósito inicial 10000, fecha de inicio 2016.01.01, fecha del fin 2016.10.31, los demás parámetros, por defecto:
La optimización fue realizada en la cuenta comercial de netting, en el modo "1 minute OHLC", y la prueba única ya fue realizada en el modo «Cada tick a base de ticks reales».
Rangos del cambio de parámetros durante la optimización:
