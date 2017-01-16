CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

The MasterMind 2 - Asesor Experto para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
773
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP
Testeo en el intervalo de 2016.01.01 a 2016.10.26, período de tiempo "M5", depósito inicial 10000, símbolo "EURUSD", ajustes predefinidos:

The MasterMind 2

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16726

