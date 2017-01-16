Pon "Me gusta" y sigue las noticias
The MasterMind 2 - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 773
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Testeo en el intervalo de 2016.01.01 a 2016.10.26, período de tiempo "M5", depósito inicial 10000, símbolo "EURUSD", ajustes predefinidos:
Es un Asesor Experto con el uso de la inteligencia artificial, la red neuronal de capa única. Para la identificación de la dirección del movimiento de cotizaciones, se utiliza "Perceptron". Se utiliza el indicador iAC, así como las llamadas a CopyTime.Opening and Сlosing on time
