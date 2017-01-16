The MasterMind 2

En el indicador ha sido añadida la versión de períodos múltiples y las alertas.

Es un Asesor Experto con el uso de la inteligencia artificial, la red neuronal de capa única. Para la identificación de la dirección del movimiento de cotizaciones, se utiliza "Perceptron". Se utiliza el indicador iAC, así como las llamadas a CopyTime.

Apertura y cierre a una hora determinada. La apertura se realiza con un volumen y símbolo determinados. Se puede elegir el tipo de la posición: "Buy" o "Sell".