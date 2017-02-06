请观看如何免费下载自动交易
人工智能(Artificial Intelligence) - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 2939
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
本EA交易使用了人工智能 - 一个单层的神经网络。使用了用于识别报价变化方向的 "感知器"。代码实现了对 iAC 指标以及历史柱的开启时间数据的访问 (CopyTime 函数)。
在 M30, 初始存款 - 10 000, 起始日期 2016.01.01, 结束日期 2016.10.31, 其他参数保持默认:
优化是在一个净值交易账户 ("1 分钟 OHLC" 模式)中进行的, 而单独的测试是在 "基于真实订单时刻的每一订单" 模式下进行的。
在优化过程中的参数范围:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16727
