無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Artificial Intelligence - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 2221
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
人工知能を使ったエキスパートアドバイザー - 単層ニューラルネットワーク。「パーセプトロン」は、相場の移動方向の識別に使用されます。このコードは、iAC指標と履歴バーのオープン時間データ（CopyTime関数）へのアクセスを実装しています。
M30でのテスト、初期入金 - 10000、開始データ2016.01.01、終了データ2016.10.31、その他のパラメータ値はデフォルトのままです。
最適化はネッティング取引口座（「1分OHLC」モード）で行われれ、「真のティックに基づく毎回のチック」モードでは1テストのみが実施されました。
最適化中のパラメータ範囲：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16727
MasterMind 2
iStochasticとiWPRの2つの指標からデータを受信します。e-Regr
e-Regr — MetaTrader 5 エキスパートアドバイザーi-Regr（回帰チャネル）による取引。標準ライブラリクラスの広範な使用。
Opening and Сlosing on time
特定の時刻での開閉です。取引が指定された数量と銘柄で開かれます。売買ポジションタイプを選択します。Exp_3STO
3つの異なる時間枠からの3つのストキャスティクスシグナルに基づく取引システムです。