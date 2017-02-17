人工知能を使ったエキスパートアドバイザー - 単層ニューラルネットワーク。「パーセプトロン」は、相場の移動方向の識別に使用されます。このコードは、iAC指標と履歴バーのオープン時間データ（CopyTime関数）へのアクセスを実装しています。

M30でのテスト、初期入金 - 10000、開始データ2016.01.01、終了データ2016.10.31、その他のパラメータ値はデフォルトのままです。





最適化はネッティング取引口座（「1分OHLC」モード）で行われれ、「真のティックに基づく毎回のチック」モードでは1テストのみが実施されました。

最適化中のパラメータ範囲：



