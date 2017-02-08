und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Artificial Intelligence - Experte für den MetaTrader 5
Vladimir Karputov
Der Expert Advisor verwendet künstliche Intelligenz - eines einschichtigen neuronalen Netzes. Um die Richtung der Kursbewegung zu erkennen, wird "Perceptron" verwendet. Der Code setzt Zugriff auf die Daten des iAC Indikators und auf historische Daten der Eröffnungszeit von Balken, die CopyTime Funktion, um.
Testen auf M30, Ersteinzahlung 10000, Anfangsdatum 2016.01.01, Enddatum 2016.10.31, andere Parameter - Standardeinstellung:
Die Optimierung wurde auf einem Netting-Konto im Modus "1 minute OHLC" durchgeführt, der Einzeltest wurde im Modus "Jeder Tick anhand echter Ticks" durchgeführt.
Wertebereich der Parameter bei der Optimierung:
