Artificial Intelligence - Experte für den MetaTrader 5

Reshetov
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
1759
Rating:
(31)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Expert Advisor verwendet künstliche Intelligenz - eines einschichtigen neuronalen Netzes. Um die Richtung der Kursbewegung zu erkennen, wird "Perceptron" verwendet. Der Code setzt Zugriff auf die Daten des iAC Indikators und auf historische Daten der Eröffnungszeit von Balken, die CopyTime Funktion, um.

Testen auf M30, Ersteinzahlung 10000, Anfangsdatum 2016.01.01, Enddatum 2016.10.31, andere Parameter - Standardeinstellung:

AI netting


AI hedge 

Die Optimierung wurde auf einem Netting-Konto im Modus "1 minute OHLC" durchgeführt, der Einzeltest wurde im Modus "Jeder Tick anhand echter Ticks" durchgeführt.

Wertebereich der Parameter bei der Optimierung:

AI inputs tester 


The MasterMind 2 The MasterMind 2

Erhält Daten von zwei Indikatoren: iStochastic und iWPR.

e-Regr e-Regr

e-Regr — ein Expert Advisor für MetaTrader 5. Handel nach dem i-Regr Indikator (Regressionskanal). Eine breite Verwendung von Klassen der Standardbibliothek.

Opening and Сlosing on time Opening and Сlosing on time

Eröffnung und Schließung von Postionen zu einer bestimmten Zeit. Eine Position wird mit einem angegebenen Volumen und auf dem angegebenen Symbol eröffnet. Man kann den Typ der Position auswählen: Buy oder Sell.

Exp_3STO Exp_3STO

Ein Handelssystem, das auf den Signalen von 3 Stochastic Oszillatoren von drei verschiedenen Zeitrahmen basiert.