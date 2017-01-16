La idea del estocástico de incremento me gustó desde el momento cuando lo vi por primera vez. Pero todas las versiones que encontraba, tenían dos faltas muy serias:

El mínimo y el máximo de ATR se heredan de la barra anterior,



y eso hace que el indicador depende del número de las barras calculadas.

Las demás fases de los cálculos dependen de este valor «heredado», y puesto que el máximo/mínimo se hace más grande/pequeño con el tiempo, la «calidad del paso» del estocástico de incremento simplemente se pierde con el paso de un gran número de barras. De esta manera, la imagen se deforma y con el tiempo el estocástico de incremento puede perder su sentido.



Propongo una solución de este problema. La idea es sencilla: en vez de heredar el máximo/mínimo de ATR de la fase anterior, se comprueban los máximos/mínimos en una cantidad de barras especificada por el usuario de forma aleatoria en la ventana "Window". Este modo de dibujo no deforma la imagen y reacciona bastante bien a los últimos datos. En comparación con la versión «antigua», Usted notará que al principio todos los indicadores van a tener los mismos valores (porque las barras «antiguas» aún no están deformadas), pero con el tiempo las diferencias van a ser más evidentes. Se manifestará el efecto de «no heredar», y al final «no redibujar».

