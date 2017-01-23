CodeBaseSeções
Experts

Artificial Intelligence - expert para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
4459
Avaliação:
(31)
Publicado:
Atualizado:
Expert Advisor com uso de inteligência artificial, nomeadamente, uma rede neural de camada única. Para reconhecer a direção do movimento das cotações, usa-se o "Perceptron". No código, usa-se o acesso a dados do indicador iAC e a dados históricos de tempo de abertura de barras, isto é, função CopyTime.

Teste no timeframe "M30", depósito inicial 10000, data de início 2016.01.01, data final 2016.10.31, o resto das configurações por padrão:

AI netting


AI hedge 

A otimização foi realizada numa conta de negociação com compensação, no modo "1 minute OHLC", enquanto o teste único, no modo "Cada tick com base em ticks reais".

Intervalos de mudança de parâmetros durante a otimização:

AI inputs tester 


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16727

