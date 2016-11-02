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Artificial Intelligence - эксперт для MetaTrader 5

Reshetov | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3824
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
Обновлен:
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Советник с использованием искусственного интеллекта — однослойной нейронной сети. Для распознавания направления движения котировок используется "Perceptron". В коде используется доступ к данным индикатора iAC и к историческим данным времени открытия баров - функция CopyTime.

Тестирование на таймфрейме "M30", начальный депозит 10000, дата начала 2016.01.01, дата окончания 2016.10.31, остальные параметры по умолчанию:

AI netting

AI hedge

Оптимизация проводилась на неттинговом торговом счете, в режиме "1 minute OHLC", а одиночный тест проводился уже в режиме "Каждый тик на основании реальных тиков".

Диапазоны изменения параметров при оптимизации:

AI inputs tester

MTC Сombo MTC Сombo

В основе MTC лежит классическая потрендовая стратегия и двуслойная нейросеть, обучаемая входить в рынок против тренда.

RobotPowerM5 meta4V12 RobotPowerM5 meta4V12

Анализ индикаторов iBullsPower и iBearsPower на первом баре.

Exp_GStopLoss Exp_GStopLoss

Советник для закрывания всех позиций в случае, если суммарные убытки по этим позициям превысили фиксированный во входных переменных лимит убытков.

Exp_GTakeProfit Exp_GTakeProfit

Советник для закрывания всех позиций в случае, если суммарная прибыль по этим позициям превысила фиксированный во входных переменных предел прибыли.