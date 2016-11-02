Советник с использованием искусственного интеллекта — однослойной нейронной сети. Для распознавания направления движения котировок используется "Perceptron". В коде используется доступ к данным индикатора iAC и к историческим данным времени открытия баров - функция CopyTime.

Тестирование на таймфрейме "M30", начальный депозит 10000, дата начала 2016.01.01, дата окончания 2016.10.31, остальные параметры по умолчанию:

Оптимизация проводилась на неттинговом торговом счете, в режиме "1 minute OHLC", а одиночный тест проводился уже в режиме "Каждый тик на основании реальных тиков".

Диапазоны изменения параметров при оптимизации: