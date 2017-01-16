CodeBaseSecciones
Relative Volatility Index - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Publicado:
Este indicador también puede ser con niveles fijos (en la versión básica, este modo se consigue definiendo el período del nivel flotante como <=1), pero en este caso él demuestra claramente cómo la introducción de los niveles flotantes puede cambiar completamente el carácter del indicador. El indicador también tiene los niveles flotantes. Por tanto, se puede desactivarlos colocando la opción menos 1 para estos niveles en los ajustes. Es necesario en muchas ocasiones. Como todos los indicadores RSI, los períodos largos del índice de la volatilidad relativa tienden a hacerse suaves, y en estas circunstancias, los niveles fijos son inútiles.

La diferencia en el cálculo del indicador original consiste en que ha sido añadido el suavizado. Si el suavizado (cuando es establecido como <= 1), los resultados «saltan». El suavizado ha sido añadido para evitar el exceso de señales. Incluso se puede usar los períodos largos del suavizado (eso no provoca el retardo considerable), aconsejo experimentar un poco con eso.

En el indicador ha sido añadida la versión de períodos múltiples y las alertas.



