Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Relative Volatility Index - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2777
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este indicador también puede ser con niveles fijos (en la versión básica, este modo se consigue definiendo el período del nivel flotante como <=1), pero en este caso él demuestra claramente cómo la introducción de los niveles flotantes puede cambiar completamente el carácter del indicador. El indicador también tiene los niveles flotantes. Por tanto, se puede desactivarlos colocando la opción menos 1 para estos niveles en los ajustes. Es necesario en muchas ocasiones. Como todos los indicadores RSI, los períodos largos del índice de la volatilidad relativa tienden a hacerse suaves, y en estas circunstancias, los niveles fijos son inútiles.
La diferencia en el cálculo del indicador original consiste en que ha sido añadido el suavizado. Si el suavizado (cuando es establecido como <= 1), los resultados «saltan». El suavizado ha sido añadido para evitar el exceso de señales. Incluso se puede usar los períodos largos del suavizado (eso no provoca el retardo considerable), aconsejo experimentar un poco con eso.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16716
Se calculan tres T3: por el precio del máximo (línea superior), de cierre (línea media) y el mínimo (línea inferior).Nonlag_MA_MACD
Versión de MACD con el uso de la MA sin latencia.
Versión mejorada del Estocástico sin redibujoThe MasterMind 2
Obtención de datos de dos indicadores: iStochastic y iWPR.