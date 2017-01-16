MACD para cuyo cálculo no se utiliza la EMA (como en la versión original), sino la МА sin latencia (Nonlag MA) (para un trabajo más rápido). Como adición, incluso la línea de señal se calcula usando la MA Nonlag. Es conveniente para las divergencias de puntos, puede utilizarse en la intersección de MACD con la línea de señal, y puede ser útil para determinar los cambios súbitos de la tendencia.



Además, fue añadida la opción de timeframe múltiple y el histograma OSMA.





