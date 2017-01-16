CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Nonlag_MA_MACD - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1564
Ranking:
(25)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

MACD para cuyo cálculo no se utiliza la EMA (como en la versión original), sino la МА sin latencia (Nonlag MA) (para un trabajo más rápido). Como adición, incluso la línea de señal se calcula usando la MA Nonlag. Es conveniente para las divergencias de puntos, puede utilizarse en la intersección de MACD con la línea de señal, y puede ser útil para determinar los cambios súbitos de la tendencia.

Además, fue añadida la opción de timeframe múltiple y el histograma OSMA.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16714

Highs-Lows Highs-Lows

Es un indicador simple que muestra los máximos y los mínimos en el timeframe seleccionado en el gráfico actual.

Double Stochastic Double Stochastic

Es un indicador Estocástico con un «retoque»: primero, se calcula el Estocástico, y luego, el Estocástico a su base.

T3_Double Bands T3_Double Bands

Se calculan tres T3: por el precio del máximo (línea superior), de cierre (línea media) y el mínimo (línea inferior).

Relative Volatility Index Relative Volatility Index

En el indicador ha sido añadida la versión de períodos múltiples y las alertas.