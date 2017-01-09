Dieser Indikator kann auch für die fixen Levels verwenden werden (als "Basisversion" — wenn der Zeitraum für die schwebenden Ebenen < = 1 ist), aber in diesem Fall wird deutlich, wie die Einführung schwebender Levels die Art des Indikators völlig verändern kann. Dieser Indikator hat schwebende Levels (die sie abschalten können, wenn sie die schwebende Levels auf kleiner 1 setzen) und es sieht so aus, als ob so etwas wirklich benötigt würde (wie bei allen RSI-Indikatoren neigen relative Volatilitätsindezes bei langen Perioden dazu, immer flacher zu werden und dann werden die fixen Levels sinnlos).



Eine Abweichung von der ursprünglichen Berechnung ist, dass eine Glättung hinzugefügt wurde. Ohne Glättung (wenn Glättung auf <=1 gesetzt wird) "springt" das Ergebnis und um zu viele Signale zu vermeiden, wurde eine Glättung eingebaut. Selbst längere Perioden für die Glättung können verwendet werden (das führt nicht zu signifikanter Verzögerung) - aber es wird empfohlen, etwas zu experimentieren.



Der Indikator ist bereits eine Multi-TimeFrame-Version mit eingebauten Benachrichtigungen.