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Relative Volatility Index - индикатор для MetaTrader 5
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Этот индикатор может быть также и с фиксированными уровнями (в базовой версии такой режим достигается выставлением периода плавающего уровня <=1), но в этом случае он явно демонстрирует, как введение плавающих уровней может полностью изменить характер индикатора. Индикатор имеет и плавающие уровни. Соответственно, их можно отключить выставлением в настройках опции плавающих уровней меньше 1. Это необходимо во многих случаях. Как и все RSI-подобные индикаторы, длинные периоды индекса относительной волатильности имеют тенденцию становиться пологими, а в таких условиях фиксированные уровни бесполезны.
Отличие от расчета оригинального индикатора заключается в том, что добавлено сглаживание. Без сглаживания (когда оно установлено на <= 1), результаты "прыгают". Сглаживание добавлено, чтобы избежать большого количества сигналов. Могут быть использованы даже долгие периоды сглаживания (это не вызывает значительного запаздывания), советую немного поэкспериментировать с этим.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16716
Рассчитываются три T3: по цене максимума (верхняя линия), закрытия (средняя линия) и минимума (нижняя линия).Nonlag_MA_MACD
Вариация на тему MACD c использованием незапаздывающей МА.
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