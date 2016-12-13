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Индикаторы

Relative Volatility Index - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2904
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
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Этот индикатор может быть также и с фиксированными уровнями (в базовой версии такой режим достигается выставлением периода плавающего уровня <=1), но в этом случае он явно демонстрирует, как введение плавающих уровней может полностью изменить характер индикатора. Индикатор имеет и плавающие уровни. Соответственно, их можно отключить выставлением в настройках опции плавающих уровней меньше 1. Это необходимо во многих случаях. Как и все RSI-подобные индикаторы, длинные периоды индекса относительной волатильности имеют тенденцию становиться пологими, а в таких условиях фиксированные уровни бесполезны.

Отличие от расчета оригинального индикатора заключается в том, что добавлено сглаживание. Без сглаживания (когда оно установлено на <= 1), результаты "прыгают". Сглаживание добавлено, чтобы избежать большого количества сигналов. Могут быть использованы даже долгие периоды сглаживания (это не вызывает значительного запаздывания), советую немного поэкспериментировать с этим.

В индикатор добавлены мультитаймфреймовая версия и алерты.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16716

T3_Double Bands T3_Double Bands

Рассчитываются три T3: по цене максимума (верхняя линия), закрытия (средняя линия) и минимума (нижняя линия).

Nonlag_MA_MACD Nonlag_MA_MACD

Вариация на тему MACD c использованием незапаздывающей МА.

Step Stochastic Step Stochastic

Улучшенная версия Стохастика без перерисовки

DT Oscillator DT Oscillator

DT-осциллятор, описанный Робертом Минером, в который внесены некоторые дополнительные функции.