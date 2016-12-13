Этот индикатор может быть также и с фиксированными уровнями (в базовой версии такой режим достигается выставлением периода плавающего уровня <=1), но в этом случае он явно демонстрирует, как введение плавающих уровней может полностью изменить характер индикатора. Индикатор имеет и плавающие уровни. Соответственно, их можно отключить выставлением в настройках опции плавающих уровней меньше 1. Это необходимо во многих случаях. Как и все RSI-подобные индикаторы, длинные периоды индекса относительной волатильности имеют тенденцию становиться пологими, а в таких условиях фиксированные уровни бесполезны.



Отличие от расчета оригинального индикатора заключается в том, что добавлено сглаживание. Без сглаживания (когда оно установлено на <= 1), результаты "прыгают". Сглаживание добавлено, чтобы избежать большого количества сигналов. Могут быть использованы даже долгие периоды сглаживания (это не вызывает значительного запаздывания), советую немного поэкспериментировать с этим.







В индикатор добавлены мультитаймфреймовая версия и алерты.