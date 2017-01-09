Participe de nossa página de fãs
Este indicador também pode ser com níveis fixos (na versão básica, esse modo é conseguido definindo o período do nível de flutuação <=1), mas neste caso ele demonstra claramente como a introdução de níveis de flutuação pode mudar completamente a natureza do indicador. O indicador tem níveis flutuantes. Da mesma forma, você pode desativá-los nas configurações, opções de níveis flutuante níveis menor que 1. É necessário em muitos casos. Como todos os indicadores RSI, os períodos longos do índice de volatilidade relativa tendem a tornar-se suaves, e em tais circunstâncias, os níveis fixos são inúteis.
Ao contrário do cálculo do indicador original, nele foi adicionada a suavização. Sem suavização (quando é definido como 1=<), os resultados "saltam". A suavização foi adicionada para evitar um grande número de sinais. Podem ser usados até mesmo longos períodos de suavização (isto não provoca um atraso considerável), aconselho a experimentar um pouco com isso.
