CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Relative Volatility Index - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
3884
Avaliação:
(31)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Este indicador também pode ser com níveis fixos (na versão básica, esse modo é conseguido definindo o período do nível de flutuação <=1), mas neste caso ele demonstra claramente como a introdução de níveis de flutuação pode mudar completamente a natureza do indicador. O indicador tem níveis flutuantes. Da mesma forma, você pode desativá-los nas configurações, opções de níveis flutuante níveis menor que 1. É necessário em muitos casos. Como todos os indicadores RSI, os períodos longos do índice de volatilidade relativa tendem a tornar-se suaves, e em tais circunstâncias, os níveis fixos são inúteis.

Ao contrário do cálculo do indicador original, nele foi adicionada a suavização. Sem suavização (quando é definido como 1=<), os resultados "saltam". A suavização foi adicionada para evitar um grande número de sinais. Podem ser usados até mesmo longos períodos de suavização (isto não provoca um atraso considerável), aconselho a experimentar um pouco com isso.

No indicador foram adicionados alertas e a versão multi-timeframe.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16716

T3_Double Bands T3_Double Bands

São calculados três T3: segundo o preço máximo (linha superior), preço de fechamento (linha central) e mínimo (linha inferior).

Nonlag_MA_MACD Nonlag_MA_MACD

Trata-se de uma variação com base na MACD com uso de uma MA sem latência.

Step Stochastic Step Stochastic

Versão melhorada do Estocástico sem redesenhar o gráfico

DT Oscillator DT Oscillator

Oscilador DT descrito por Robert Miner com alguns recursos adicionais.