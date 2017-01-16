Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
T3_Double Bands - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 967
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Se calculan tres T3: por el precio del máximo (línea superior), de cierre (línea media) y el mínimo (línea inferior).
Cuando dos líneas superiores tienen la misma inclinación (hacia arriba o abajo), el color de la banda entre ellas también cambia, indicando la tendencia que es demostrada por dos T3 superiores. La misma regla es propia para dos líneas inferiores.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16715
Versión de MACD con el uso de la MA sin latencia.Highs-Lows
Es un indicador simple que muestra los máximos y los mínimos en el timeframe seleccionado en el gráfico actual.
En el indicador ha sido añadida la versión de períodos múltiples y las alertas.Step Stochastic
Versión mejorada del Estocástico sin redibujo