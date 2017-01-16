CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

T3_Double Bands - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
967
Ranking:
(15)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Se calculan tres T3: por el precio del máximo (línea superior), de cierre (línea media) y el mínimo (línea inferior).

Cuando dos líneas superiores tienen la misma inclinación (hacia arriba o abajo), el color de la banda entre ellas también cambia, indicando la tendencia que es demostrada por dos T3 superiores. La misma regla es propia para dos líneas inferiores.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16715

Nonlag_MA_MACD Nonlag_MA_MACD

Versión de MACD con el uso de la MA sin latencia.

Highs-Lows Highs-Lows

Es un indicador simple que muestra los máximos y los mínimos en el timeframe seleccionado en el gráfico actual.

Relative Volatility Index Relative Volatility Index

En el indicador ha sido añadida la versión de períodos múltiples y las alertas.

Step Stochastic Step Stochastic

Versión mejorada del Estocástico sin redibujo