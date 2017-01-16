無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
相対ボラティリティ指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1585
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標は固定されたレベル（「基本」バージョン - 浮動レベル期間が<= 1に設定されている場合）でも使用できますが、その場合、浮動レベルの導入によって指標の性質がどのように完全に変化するかを明確に示されます。この指標には浮動レベル（浮動レベルを1未満に設定することでオフにすることができます）があります。そのようなものが本当に必要なようです（RSIのような指標のように、長期の相対的変動性指標は より平らな、そして固定されたレベルは無用になっている）。
元の計算との違いは平滑化が加えられていることです。平滑化されていない場合（smoothingが<= 1に設定されている場合）結果は「跳ね上がりがち」なので、このようなシグナルを避けるために平滑化が追加されました。さらに長い期間の平滑化を使用することもできます（それはそれほどのラグを引き起こさない）が、いくつかの試みが推奨されます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16716
T3_Doubleバンド
高値（上の線）、終値（中の線）、安値（下の線）の3つのT3が計算されます。Nonlag_MA_MACD
Nonlag MAを使うMACDのバリエーション。
ステップストキャスティクス
再描画されないストキャスティクスのアップグレードバージョン。DTオシレータ
これは、Robert Minerが説明したDTオシレータにいくつかの機能を追加したものです。