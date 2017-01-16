この指標は固定されたレベル（「基本」バージョン - 浮動レベル期間が<= 1に設定されている場合）でも使用できますが、その場合、浮動レベルの導入によって指標の性質がどのように完全に変化するかを明確に示されます。この指標には浮動レベル（浮動レベルを1未満に設定することでオフにすることができます）があります。そのようなものが本当に必要なようです（RSIのような指標のように、長期の相対的変動性指標は より平らな、そして固定されたレベルは無用になっている）。



元の計算との違いは平滑化が加えられていることです。平滑化されていない場合（smoothingが<= 1に設定されている場合）結果は「跳ね上がりがち」なので、このようなシグナルを避けるために平滑化が追加されました。さらに長い期間の平滑化を使用することもできます（それはそれほどのラグを引き起こさない）が、いくつかの試みが推奨されます。



この指標は、アラートを含む多時間枠バージョンです。