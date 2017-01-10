请观看如何免费下载自动交易
指标也可以使用固定级别 (作为 "基本" 版本 — 当浮动级别周期设置为 <=1 时), 但在这种情况下, 它清楚地显示引入的浮动级别如何彻底地改变指标的性质。此指标有浮动级别 (您可将浮动级别设置为小于 1 来关闭), 似乎它真的需要类似的东西 (像所有 RSI 类似的指标, 周期长的相对波动指数往往会变得越来越平坦, 然后固定级别就变得无用了)。
来自原始计算的差别是添加了平滑。没有平滑 (当平滑设置为 <=1 时), 结果是 "跳跃" 的, 为了避免那种信号太多, 添加了平滑。虽然可以使用更长的平滑周期 (它不会导致显著的滞后), 但建议做一些实验。
