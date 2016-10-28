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Индикаторы

RSI_Histogram_Round_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1995
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор RSI_Histogram_Round с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора RSI_Histogram_Round.mq5.

Рис.1. Индикатор RSI_Histogram_Round_HTF

Рис.1. Индикатор RSI_Histogram_Round_HTF

WPR_Histogram_Round WPR_Histogram_Round

Классический осциллятор WPR, выполненный в виде гистограммы, с округлением своих значений до стандартного ряда.

CyberiaTrader CyberiaTrader

CyberiaTrader — советник для MetaTrader 5.

AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R

Индикатор строит ценовой канал и уровни Фибоначчи на последних вершинах зигзага Zigzag2_R_Color.

Opening and Сlosing on time Opening and Сlosing on time

Открытие и закрытие в определённое время. Открытие происходит заданным объёмом и на заданном символе. Есть выбор типа позиции: "Buy" или "Sell".