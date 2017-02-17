コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

RSI_Histogram_Round_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
816
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むRSI_Histogram_Round指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはRSI_Histogram_Round.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　RSI_Histogram_Round_HTF

図1　RSI_Histogram_Round_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16707

WPR_Histogram_Round WPR_Histogram_Round

その値を標準範囲に丸めるヒストグラムとして実装されている標準WPRオシレータです。

BrainTrend2SigAlert BrainTrend2SigAlert

BrainTrend1Sigセマフォシグナル指標は、アラート、電子メール、及びプッシュ通知を備えています。

AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R

この指標は最新のZigzag2_R_Colorピークに基づいて価格チャネルとフィボナッチレベルをプロットします。

e-Regr e-Regr

e-Regr — MetaTrader 5 エキスパートアドバイザーi-Regr（回帰チャネル）による取引。標準ライブラリクラスの広範な使用。