RSI_Histogram_Round_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador RSI_Histogram_Round com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// período de gráfico do indicador (timeframe)

RSI_Histogram_Round.mq5Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador RSI_Histogram_Round.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador RSI_Histogram_Round_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16707

