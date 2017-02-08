und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
RSI_Histogram_Round_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 775
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Der RSI_Histogram_Round Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Chartperiode des Indikators (timeframe)
Der Indikator benötigt die Datei RSI_Histogram_Round.mq5. Speichern Sie sie im Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der RSI_Histogram_Round_HTF Indikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16707
