RSI_Histogram_Round_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
775
(14)
Der RSI_Histogram_Round Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Chartperiode des Indikators (timeframe)

Der Indikator benötigt die Datei RSI_Histogram_Round.mq5. Speichern Sie sie im Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der RSI_Histogram_Round_HTF Indikator.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16707

