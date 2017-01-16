Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Round Price - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1237
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Es una variación sobre el tema de T3 hecha en forma de los sobres, con el uso de T3 para el cálculo del nivel principal no de una de las medias incorporadas, sino T3. Se puede usar este indicador igual que cualquier otro «Sobre». Lo único que hay que recordar es que los «Sobres» se calculan en puntos y no en pips.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16703
Indicador Pivot Point con adición de 4 maneras de calcular los puntos de pivote.Stochastic RSI
Esta versión tiene 6 subtipos, dependiendo del modo del cálculo del indicador.
Es un oscilador WPR clásico ejecutado en forma del histograma con el redondeo de sus valores hasta una serie estándar.RSI_Histogram_Round_HTF
El indicador RSI_Histogram_Round permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.