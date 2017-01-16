Esta versión tiene 6 subtipos, dependiendo del modo del cálculo del indicador.

Indicador Pivot Point con adición de 4 maneras de calcular los puntos de pivote.

Es un oscilador WPR clásico ejecutado en forma del histograma con el redondeo de sus valores hasta una serie estándar.

El indicador RSI_Histogram_Round permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.