Round Price - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Es una variación sobre el tema de T3 hecha en forma de los sobres, con el uso de T3 para el cálculo del nivel principal no de una de las medias incorporadas, sino T3. Se puede usar este indicador igual que cualquier otro «Sobre». Lo único que hay que recordar es que los «Sobres» se calculan en puntos y no en pips.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16703

