指标

RSI_Histogram_Round_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在输入参数中带有时段选择选项的 RSI_Histogram_Round 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时段)

本指标需要 RSI_Histogram_Round.mq5 指标文件，把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

图1. RSI_Histogram_Round_HTF

图1. RSI_Histogram_Round_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16707

