CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

WPR_Histogram_Round - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2214
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Классический осциллятор WPR, выполненный в виде гистограммы, с округлением своих значений до стандартного ряда:

  • 1 — без округления;
  • 2 — все значения от минус ста до нуля, с делением на два;
  • 5 — все значения от минус ста до нуля, с делением на пять;
  • 10 — все значения минус ста до нуля, с делением на десять;
  • 20 — все значения минус ста до нуля, с делением на двадцать;
  • 50 — 0, 50, 100.

Для всех значений WPR, меньших минус пятидесяти, округление происходит в меньшую сторону, а для больших минус пятидесяти — в большую.

Для округления в индикаторе используется входной параметр

input ENAM_ROUND_MODE Round=X10; // уровень округления

Рис.1. Индикатор WPR_Histogram_Round

Рис.1. Индикатор WPR_Histogram_Round

CyberiaTrader CyberiaTrader

CyberiaTrader — советник для MetaTrader 5.

DayTrading DayTrading

Широкое использование классов стандартной библиотеки и унифицированного кода получения данных с индикаторов iMACD, iStochastic, iSAR и iMomentum.

RSI_Histogram_Round_HTF RSI_Histogram_Round_HTF

Индикатор RSI_Histogram_Round с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R

Индикатор строит ценовой канал и уровни Фибоначчи на последних вершинах зигзага Zigzag2_R_Color.