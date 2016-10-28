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WPR_Histogram_Round - индикатор для MetaTrader 5
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Классический осциллятор WPR, выполненный в виде гистограммы, с округлением своих значений до стандартного ряда:
- 1 — без округления;
- 2 — все значения от минус ста до нуля, с делением на два;
- 5 — все значения от минус ста до нуля, с делением на пять;
- 10 — все значения минус ста до нуля, с делением на десять;
- 20 — все значения минус ста до нуля, с делением на двадцать;
- 50 — 0, 50, 100.
Для всех значений WPR, меньших минус пятидесяти, округление происходит в меньшую сторону, а для больших минус пятидесяти — в большую.
Для округления в индикаторе используется входной параметр
input ENAM_ROUND_MODE Round=X10; // уровень округления
Рис.1. Индикатор WPR_Histogram_Round
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