WPR_Histogram_Round - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
把标准的 WPR 震荡指标实现为柱形图的形式，并且把它的值换算到标准范围:

  • 1 — 不进行换算;
  • 2 — 所有从-100到0的值除以2;
  • 5 — 所有从-100到0的值除以5;
  • 10 — 所有从-100到0的值除以10;
  • 20 — 所有从-100到0的值除以20;
  • 50 — 0, 50, 100.

对于小于-50的 WPR 值，把它们转换到低的一边，而对于超过50的 WPR值 - 换算到高的一边。

以下输入参数用于指标的换算:

input ENAM_ROUND_MODE Round=X10; // 换算水平

图1. WPR_Histogram_Round

BrainTrend2SigAlert BrainTrend2SigAlert

BrainTrend2Sig 信号灯指标，具有提醒、发送电子邮件和推送通知的功能。

MFI_Histogram_Round MFI_Histogram_Round

把标准的 MFI 震荡指标实现为柱形图的形式，并且把它的值换算到标准范围。

RSI_Histogram_Round_HTF RSI_Histogram_Round_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 RSI_Histogram_Round 指标。

AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R

本指标根据最新的 Zigzag2_R_Color 的峰值绘制通道和斐波那契水平。