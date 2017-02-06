请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
把标准的 WPR 震荡指标实现为柱形图的形式，并且把它的值换算到标准范围:
- 1 — 不进行换算;
- 2 — 所有从-100到0的值除以2;
- 5 — 所有从-100到0的值除以5;
- 10 — 所有从-100到0的值除以10;
- 20 — 所有从-100到0的值除以20;
- 50 — 0, 50, 100.
对于小于-50的 WPR 值，把它们转换到低的一边，而对于超过50的 WPR值 - 换算到高的一边。
以下输入参数用于指标的换算:
input ENAM_ROUND_MODE Round=X10; // 换算水平
图1. WPR_Histogram_Round
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16706
BrainTrend2SigAlert
BrainTrend2Sig 信号灯指标，具有提醒、发送电子邮件和推送通知的功能。MFI_Histogram_Round
把标准的 MFI 震荡指标实现为柱形图的形式，并且把它的值换算到标准范围。
RSI_Histogram_Round_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 RSI_Histogram_Round 指标。AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R
本指标根据最新的 Zigzag2_R_Color 的峰值绘制通道和斐波那契水平。