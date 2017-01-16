Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pivot Points - indicador para MetaTrader 5
Indicador Pivot Point con adición de 4 maneras de calcular los puntos de pivote.
- (Anterior High + Anterior Low + Anterior Close)/3
- (Anterior High + Anterior Low + Anterior Close + Anterior Close)/4
- (Anterior High + Anterior Low + Anterior Close + Open)/4
- (Anterior High + Anterior Low + Open + Open)/4
Fue añadido el «método alternativo» para calcular las líneas de soporte y resistencia: creo que en muchas versiones R3 y S3 se calcula de forma diferente, por eso también decidí ir por ese camino.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16702
