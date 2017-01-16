CodeBaseSecciones
Indicadores

Pivot Points - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
8282
Ranking:
(50)
Publicado:
pivot_points.mq5 (10.99 KB) ver
pivot_points.mq5 (10.99 KB)
Indicador Pivot Point con adición de 4 maneras de calcular los puntos de pivote.

  • (Anterior High + Anterior Low + Anterior Close)/3
  • (Anterior High + Anterior Low + Anterior Close + Anterior Close)/4
  • (Anterior High + Anterior Low + Anterior Close + Open)/4
  • (Anterior High + Anterior Low + Open + Open)/4

Fue añadido el «método alternativo» para calcular las líneas de soporte y resistencia: creo que en muchas versiones R3 y S3 se calcula de forma diferente, por eso también decidí ir por ese camino.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/16702

