Ein klassischer WPR Oszillator, realisiert als Historgramm. Der Oszillator rundet seine Werte ab:

  • 1 — keine Abrundung;
  • 2 — alle Werte von -100 bis 0, geteilt durch 2;
  • 5 — alle Werte von -100 bis 0, geteilt durch 5;
  • 10 — alle Werte von -100 bis 0, geteilt durch 10;
  • 20 — alle Werte von -100 bis 0, geteilt durch 20;
  • 50 — 0, 50, 100.

Alle WPR Werte, die kleiner als -50 sind, werden nach unten abgerundet, die größer als -50 sind — nach oben.

Der Indikator verwendet einen Eingabeparameter für die Abrundung

input ENAM_ROUND_MODE Round=X10; // Ebene der Abrundung

Abb.1. Der WPR_Histogram_Round INdikator

Abb.1. Der WPR_Histogram_Round INdikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16706

