Ein klassischer WPR Oszillator, realisiert als Historgramm. Der Oszillator rundet seine Werte ab:

1 — keine Abrundung;

2 — alle Werte von -100 bis 0, geteilt durch 2;

5 — alle Werte von -100 bis 0, geteilt durch 5;

10 — alle Werte von -100 bis 0, geteilt durch 10;

20 — alle Werte von -100 bis 0, geteilt durch 20;

50 — 0, 50, 100.

Alle WPR Werte, die kleiner als -50 sind, werden nach unten abgerundet, die größer als -50 sind — nach oben.

Der Indikator verwendet einen Eingabeparameter für die Abrundung

input ENAM_ROUND_MODE Round=X10;

Abb.1. Der WPR_Histogram_Round INdikator