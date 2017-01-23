Clássico oscilador WPR, sob a forma de gráficos de barras, com arredondamento de seus valores para a série padrão:

1 — sem arredondamento;

2 — todos os valores de menos cem a zero, com divisão em dois;

5 — todos os valores de menos cem a zero, com divisão em cinco;

10 — todos os valores de menos cem a zero, com divisão em dez;

20 — todos os valores de menos cem a zero, com divisão em vinte;

50 — 0, 50, 100.

Para todos os valores do WPR, inferiores a menos cinquenta, o arredondamento ocorre para lado menor, enquanto para os superiores a menos cinquenta, para o lado superior.

No indicador, para arredondamento é usado o parâmetro de entrada

input ENAM_ROUND_MODE Round=X10;

Fig.1. Indicador WPR_Histogram_Round