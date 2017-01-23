CodeBaseSeções
WPR_Histogram_Round - indicador para MetaTrader 5

Clássico oscilador WPR, sob a forma de gráficos de barras, com arredondamento de seus valores para a série padrão:

  • 1 — sem arredondamento;
  • 2 — todos os valores de menos cem a zero, com divisão em dois;
  • 5 — todos os valores de menos cem a zero, com divisão em cinco;
  • 10 — todos os valores de menos cem a zero, com divisão em dez;
  • 20 — todos os valores de menos cem a zero, com divisão em vinte;
  • 50 — 0, 50, 100.

Para todos os valores do WPR, inferiores a menos cinquenta, o arredondamento ocorre para lado menor, enquanto para os superiores a menos cinquenta, para o lado superior.

No indicador, para arredondamento é usado o parâmetro de entrada

input ENAM_ROUND_MODE Round=X10; // nível de arredondamento

Fig.1. Indicador WPR_Histogram_Round

Fig.1. Indicador WPR_Histogram_Round

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16706

