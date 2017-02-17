コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

WPR_Histogram_Round - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
その値を標準範囲に丸めるヒストグラムとして実装されている標準WPRオシレータです。

  • 1 — 丸めなし
  • 2 — -100から0までのすべての値を2で割る
  • 5 — -100から0までのすべての値を5で割る
  • 10 — -100から0までのすべての値を10で割る
  • 20 — -100から0までのすべての値を20で割る
  • 50 — 0、50、100

-50未満のWPR値はすべて切り捨てされますが、-50を超えるすべてのWPR値は切り上げられます。

指標の丸めには次の入力が使用されます。

input ENAM_ROUND_MODE Round=X10; // 丸めのレベル

図1　WPR_Histogram_Round

図1　WPR_Histogram_Round

BrainTrend2SigAlert BrainTrend2SigAlert

BrainTrend1Sigセマフォシグナル指標は、アラート、電子メール、及びプッシュ通知を備えています。

MFI_Histogram_Round MFI_Histogram_Round

その値を標準範囲に丸めるヒストグラムとして実装されている標準MFIオシレータです。

RSI_Histogram_Round_HTF RSI_Histogram_Round_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むRSI_Histogram_Round指標です。

AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R AutoFibAutoTrend_Zigzag2_R

この指標は最新のZigzag2_R_Colorピークに基づいて価格チャネルとフィボナッチレベルをプロットします。