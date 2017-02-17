その値を標準範囲に丸めるヒストグラムとして実装されている標準WPRオシレータです。

1 — 丸めなし

2 — -100から0までのすべての値を2で割る

5 — -100から0までのすべての値を5で割る

10 — -100から0までのすべての値を10で割る

20 — -100から0までのすべての値を20で割る

50 — 0、50、100

-50未満のWPR値はすべて切り捨てされますが、-50を超えるすべてのWPR値は切り上げられます。

指標の丸めには次の入力が使用されます。

input ENAM_ROUND_MODE Round=X10;

図1 WPR_Histogram_Round