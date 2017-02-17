無料でロボットをダウンロードする方法を見る
WPR_Histogram_Round - MetaTrader 5のためのインディケータ
その値を標準範囲に丸めるヒストグラムとして実装されている標準WPRオシレータです。
- 1 — 丸めなし
- 2 — -100から0までのすべての値を2で割る
- 5 — -100から0までのすべての値を5で割る
- 10 — -100から0までのすべての値を10で割る
- 20 — -100から0までのすべての値を20で割る
- 50 — 0、50、100
-50未満のWPR値はすべて切り捨てされますが、-50を超えるすべてのWPR値は切り上げられます。
指標の丸めには次の入力が使用されます。
input ENAM_ROUND_MODE Round=X10; // 丸めのレベル
図1 WPR_Histogram_Round
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16706
